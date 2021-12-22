Новый международный автовокзал появится в Москве

22 дек в 2:55

К концу 2022 года в Москве может стать на один международный автовокзал больше, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце 2022 года - начале 2023-го мы планируем открыть еще один международный автовокзал "Красногвардейский", - цитирует его департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Этот вокзал станет пятым международным в Москве. Ежедневно им смогут пользоваться до 2,5 тыс пассажиров. Автобусы будут ходить в страны ближнего зарубежья, а также на юг России. С "Красногвардейского" вокзала можно будет отправиться в Тамбов, Тулу, Воронеж, Евпаторию, Белгород, Липецк, Орел.