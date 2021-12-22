В Узбекистане скорость ограничат до 30 км/ч возле школ и детских садов

22 дек в 1:45

В Узбекистане решили ограничить скорость движения автотранспорта возле школ, а в многолюдных местах безопасность пешеходов обеспечат новые светофоры, следует из проекта постановления кабмина республики "О мерах по усилению пропаганды правил дорожного движения в образовательных учреждениях".

В 2021-2023 годах в Узбекистане будет поэтапно снижена допустимая скорость движения перед дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами и прилегающими к ним территориями. Для этого будут установлены дорожные знаки с указанием ограничения скорости до 30 км/ч, а также оборудованы искусственные неровности.

Также на тротуарах в густонаселенных районах населенных пунктов установят пешеходные светофоры.

В школах Узбекистана специалистами будут проводиться «классные часы» по изучению безопасности дорожного движения.