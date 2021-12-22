Ретро-поезд доставит туристов из Сочи на Розу Хутор в новогоднюю ночь

22 дек в 0:05

В ночь с 31 декабря на 1 января в Сочи будет ходить праздничный ретро-поезд, он доставит гостей на курорт "Роза Хутор" для празднования Нового года.

Круизный поезд № 921 "Новогодняя ночь" запускает РЖД, праздничный состав оформили в ретро-стиле 70-х годов. К услугам туристов вагон-ресторан, бар и караоке.

Со станции Сочи поезд отправится 31 декабря в 18.30 и прибудет на станцию Роза Хутор в 20.05. Там поезд будет ждать туристов, решивших встретить Новый год на Красной Поляне, до 03.20 1 января. В Сочи поезд вернется в 05.00 1 января, сообщает пресс-служба РЖД.

Стоимость новогоднего круиза начитается от 389,5 рублей.