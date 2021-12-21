Ильхам Алиев принял министра энергетики Турции

21 дек в 22:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были подчеркнуты развивающиеся дружественные и братские отношения между двумя государствами, было отмечено продолжение сотрудничества в области энергетики, а также значение глобальных энергетических проектов, реализуемых совместно Азербайджаном и Турцией.

Ильхам Алиев отметил, что приезд Фатиха Донмеза в Азербайджан является хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в энергетической сфере.

Помимо этого, на встрече было сказано, что первый азербайджано-турецкий энергетический форум в Баку станет новой платформой для расширения сотрудничества между странами в этой сфере, определения новых направлений и обсуждения конкретных проектов.