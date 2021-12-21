Малообеспеченным семьям Узбекистана помогут деньгами

21 дек в 22:43

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении дополнительных мер по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты.

В документе говорится, что семьи, попадающие под эту категорию, получат единовременную материальную помощь в размере 800 тыс сумов.

Кроме того, средства выделят гражданам, находившимся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради", а также получающим пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет и пособие детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.