США: на восстановление ядерной сделки с Ираном осталось несколько недель

21 дек в 23:05

США полагают, что продолжение Ираном ядерной программы нынешними темпами ведет к тому, что через несколько недель восстановить ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД) будет уже невозможно, заявилспециальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Если они продолжат нынешними темпами, то у нас есть несколько недель и не больше, после чего, я думаю, нам придется сделать вывод, что возрождать уже нечего", - сказал он, отвечая на вопросы CNN.

Мэлли также отметил, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем США придется заключить, что СВПД больше нет и надо договариваться о совершенно новой сделке.