На Ставрополье могут ввести временный мораторий на использование QR-кодов

21 дек в 22:23

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса, участниками которого стали члены краевого кабмина, руководители министерств и ведомств, главы территорий и медицинских учреждений.

Среди тем заседания обсуждалась работа в крае системы использования QR-кодов, которая действует в регионе с 7 декабря.

По словам Владимирова, предприниматели жалуются на сложности внедрения этой системы.

"Необходимо проанализировать все "за" и "против" и рассмотреть возможность введения временного моратория на использование QR-кодов на объектах бизнеса", - сказал он

Владимиров также отметил, что решение по этому вопросу будет принято на одном из ближайших заседаний координационного совета.