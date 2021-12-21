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На Ставрополье могут ввести временный мораторий на использование QR-кодов

На Ставрополье могут ввести временный мораторий на использование QR-кодов

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса, участниками которого стали члены краевого кабмина, руководители министерств и ведомств, главы территорий и медицинских учреждений.

Среди тем заседания  обсуждалась работа в крае системы использования QR-кодов, которая действует в регионе с 7 декабря.

По словам Владимирова, предприниматели жалуются на сложности внедрения этой системы.

"Необходимо проанализировать все "за" и "против" и рассмотреть возможность введения временного моратория на использование QR-кодов на объектах бизнеса", - сказал он

Владимиров также отметил, что решение по этому вопросу будет принято на одном из ближайших заседаний координационного совета.

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