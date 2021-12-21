Половина сотрудников госсектора Израиля уходит на удаленку

21 дек в 21:40

В Израиле 50% сотрудников общественного и государственного сектора будут переведены на удаленный режим работы с 26 декабря на месяц, решило правительство.

Как сообщает канцелярия премьера, в соответствии с распоряжением премьер-министра Нафтали Беннета правительство в ходе телефонного голосования постановило сократить до 50% присутствие сотрудников на рабочих местах в правительственных организациях и в общественном секторе. "Решение вступит в силу 26 декабря 2021 года и будет действовать до 26 января 2022 года", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время премьер проводит первое в этом месяце заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу.