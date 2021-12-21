Турецкая валюта выросла благодаря предложению Эрдогана хранить деньги в лирах

Турецкая лира растет второй день подряд на нестабильных торгах после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил новую схему сбережений, названную аналитиками непрямым повышением ставок, пишет Financial Times.

По итогам сегодняшних торгов валюта подорожала примерно на 50% по сравнению с рекордно низким уровнем, зафиксированным на предыдущей торговой сессии. Серьезная волатильность была спровоцирована новым планом Эрдогана переключить турецких вкладчиков с доллара и золота, компенсировав им разницу курса, если они начнут хранить деньги в лирах. Местная валюта торговалась на уровне 12,6 за доллар, упав до рекордных 18,4 в понедельник, прежде чем тренд кардинально изменился. Согласно отчету Refinitiv, валютные колебания в понедельник были самыми сильными с 1990-х годов.

Рефет Гуркайнак, профессор экономики из Университета Билькент (Анкара) назвал новую схему ”мощнейшим повышением ключевой ставки”. По его словам, решение может стабилизировать валюту, но вероятные последствия могут оказаться достаточно опасными.

Его мнение разделяет Вольфганго Пикколи, аналитик и эксперт по Турции из консалтинговой компании Teneo: ”Было принято решение о стремительном повышении ключевой ставки, которая будет определяться исключительно обменным курсом. Серьезное изменение ставки, основанное на курсе валют, означает, что налогоплательщики будут финансировать состоятельных граждан, чтобы те не потеряли позиции на валютном фронте”. Аналитик добавил, что схема перекладывает все риски, связанные с валютой, на государство.

Эрдоган, будучи стойким противником высокой ключевой ставки, в последние месяцы призывал к ее снижению, несмотря на двузначную инфляцию. Свою схему президент Турции назвал ”новой экономической моделью”, которая придаст импульс экспорту, привлечет инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест. Однако турецкая лира при этом окажется под серьезным давлением. Валюта потеряла 50% своей стоимости по отношению к доллару за три месяца до объявления Эрдогана.

Выход иностранных инвесторов из Турции, который происходит последние годы, означает, что давление на лиру в основном оказывают граждане и бизнес. Они не хотят хранить деньги в местной валюте, обесценивающейся из-за инфляции и отрицательной реальной ставки, предпочитая ей доллары и золото, что и провоцирует дальнейшее давление на лиру.

Вчера, в попытке побороть ”долларизацию”, Эрдоган объявил в понедельник, что правительство разработало ”новую финансовую альтернативу для граждан”, которая, по его словам, облегчит их беспокойство по поводу влияния падающей лиры на их сбережения.

Президент отметил, что правительство будет компенсировать гражданам любые потери, если падение обменного курса будет превышать ключевую ставку банка. ”Отныне нашим гражданам больше не придется переводить своих сбережения из лиры в иностранную валюту из-за опасений роста курса”, - сказал турецкий президент.

Министерство казначейства и финансов Турции уточняет, что схема будет работать только для индивидуальных лиц, предприниматели в нее не включены. Граждане должны быть готовы заблокировать свои сбережения как минимум на три месяца, чтобы получить гарантии компенсации обменного курса.

Хотя пока нет никаких подробностей в отношении того, кто будет финансировать схему, аналитики считают, что министерству казначейства и финансов придется возмещать гражданам потери, связанные с обменным курсом.

Государственные финансы Турции остаются на высоком уровне по сравнению с большинством других развивающихся рынков, однако валютная составляющая государственного долга достигла 60% в октябре, поднявшись с 39%, зафиксированных в 2017 году. Таким образом, всякий раз когда лира ослабевает по отношению к доллару, обслуживание долгового бремени становится дороже для правительства.

Citigroup отмечает, что для министерства казначейства и финансов новая схема ”может оказаться дороже, чем более жесткая кредитно-денежная политика, если ставки по депозитам в лирах не будут соответствовать обесцениванию валюты, что отрицательно повлияет на налогово-бюджетные показатели”.

”Мы считаем, что мера может принести временное облегчение, пока правительство готовит свою новую экономическую модель”, - говорит Луис Коста, стратег по валютным рынкам из Citigroup. Он напомнил, что банк отказался от своего прогноза дальнейшего снижения лиры. По мнению аналитика, схема вряд ли побудит турецких вкладчиков переключиться с валютных сбережений в пользу турецких валютных вкладов, защищенных от роста цен. ”Мы не понимаем, как будут решаться спровоцированные валютной инфляцией проблемы с активами в лирах”, - говорит Луис Коста.

Как работает новая схема сбережений?

Новая турецкая схема сбережений, привязанная к обменному курсу, обещает защитить граждан от колебаний стоимости лиры. Но как она работает? Например, Зейнеп, турецкий вкладчик, хочет положить на депозит тысячу лир. На выбор ей предлагается депозит (без возможности снять деньги) сроком от трех месяцев до года. Она выбирает годовой депозит. Годовая ставка по нему 14%, а правительство, в свою очередь, предлагает гарантию компенсации в случае скачка обменного курса. Через год, если лира была устойчивой по отношению к доллару, либо укрепилась, Зейнеп получит свои 14% прибыли, обещанной банком. То есть на ее счету будет 1140 турецких лир.

Если за депозитный период лира упала более, чем на 14%, например с 10 до 12 по отношению к доллару, разницу вкладчице компенсирует турецкое правительство. То есть она получит всего 1200 лир, и 60 из них - от правительства. Обменный курс для назначения компенсации будет определяться центральным банком (обновляется каждый день в 11:00).

Схема защищает Зейнеп от возможных потерь в связи с падением курса, но она недополучит определенную сумму, если заберет деньги раньше расчетного срока. Если она захочет закрыть депозит раньше, чем через год, ей не будут выплачены обещанные проценты, а вклад будет скорректирован, и в итоге у нее на руках будет сумма, отражающая наименьший обменный курс на день открытия или закрытия счета. То есть, если лира укрепилась по отношению к доллару с 10 до 8, Зейнеп получит назад всего 800 лир.

Расходы государства на инициативу могут стремительно возрасти, считает Эмре Акчакмак, управляющий директор дубайской консалтинговой компании Greenwest Consultancy. Если хотя бы 20% всех депозитов будут в лирах, а местная валюта потеряет 20% своей стоимости, правительству придётся выплатить более 200 млрд лир.