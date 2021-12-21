Зураб Церетели снова стал президентом Российской академии художеств

21 дек в 21:33

Зураб Церетели снова был переизбран президентом Российской академии художеств (РАХ) на предстоящие пять лет. Об этом говорится на сайте академии.

"Президентом Российской академии художеств на последующие пять лет общее собрание избрало народного художника СССР и России, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели", - сообщает академия, напоминая, что Церетели возглавляет Российскую академию художеств с декабря 1997 года.