Пыльная мгла стала причиной крупного ДТП в Кашкадарье

В Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана столкнулись шесть машин из-за пыльной бури, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Происшествие произошло на 16-м км трассы 4Р-88 "Шуртан-Мангит". Первоначально столкнулись три грузовика, которые двигались в одном направлении, однако затем в них влетели Tico и две легковушки Nexia, ехавшие по встречке.
"В результате ДТП никто не пострадал. Ущерб нанесён только транспортным средствам", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пыльная мгла, которая придет с территории Туркмении, накроет 21 декабря несколько регионов Узбекистана.