Пыльная мгла стала причиной крупного ДТП в Кашкадарье

21 дек в 20:51

В Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана столкнулись шесть машин из-за пыльной бури, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Происшествие произошло на 16-м км трассы 4Р-88 "Шуртан-Мангит". Первоначально столкнулись три грузовика, которые двигались в одном направлении, однако затем в них влетели Tico и две легковушки Nexia, ехавшие по встречке.

"В результате ДТП никто не пострадал. Ущерб нанесён только транспортным средствам", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пыльная мгла, которая придет с территории Туркмении, накроет 21 декабря несколько регионов Узбекистана.