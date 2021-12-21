Сторонники Саакашвили отметили его день рождения митингом в Тбилиси

21 дек в 20:30

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили организовали на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси с требованием его освобождения.

Сегодня Саакашвили исполнилось 54 года. Митингующие скандируют один лозунг: "Нет политическому правосудию".

"Мы собрались здесь, чтобы поздравить Мишу с днем рождения и заявить, что он должен быть свободен", - заявила один из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе, пишет Sputnik Грузия.

Отмечается, что проспекте Руставели собрал тысячи сторонников экс-лидера Грузии.

Глава партии Ника Мелия также сообщил, что оппозиция не будет проводить во время зимних праздников акций протеста.

"Понятно, что приближается Новый год. Понятно, что это прекрасный праздник для детей и они должны получить возможность насладиться елкой и новогодним освещением, и мы должны всячески поспособствовать этому… Но есть и другая сторона. Мы должны продолжать борьбу в различной форме и в разных местах", - сказал он.