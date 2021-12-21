Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

21 дек в 20:10

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которого обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации в Карабахе выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - сказано в сообщении.

Помимо этого, лидеры двух стран затронули тему Украины. Путин в ходе телефонного разговора отметил, что от шагов Киева по реализации "Минска-2" зависит возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

"Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", - заявили в пресс-службе.