Ника Мелия объявил массовую голодовку на митинге в поддержку Саакашвили

21 дек в 19:51

Глава самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил о начале массовой голодовки до освобождения экс-президента страны Михаил Саакашвили. Об этом он заявил на митинге, который в данный момент проходит у здания парламента Грузии.

"Оппозиция начинает акцию массовой голодовки. Я вместе с друзьями, с очень многими людьми, - я уверен, что нас будет больше, чем кто-то может ожидать, - начинаем новый этап и начинаем массовую протестную акцию голодовки для освобождения Саакашвили из плена", - приводит слова Мелия Sputnik Грузия.

По словам оппозиционера, чем больше людей примет участие в акции, тем лучше. Он также отметил, что Саакашвили "борется не для себя".

"Это тяжелое решение, и это наше конституционное решение. Я никого не буду обязывать, но чем больше нас будет, чем больше будет консолидация, тем быстрее настанет позитивный результат", - сказал глава партии.

Мелия подчеркнул, что оппозиция продолжит голодовку у офиса ЕНД на на Кахетинском шоссе.