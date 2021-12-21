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Путин запретил главам субъектов РФ считать себя президентами

Путин запретил главам субъектов РФ считать себя президентами

Президент России Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который запрещает руководителям регионов называться президентами. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В новом законе также установлен единый срок полномочий глав субъектов. Кроме того, им разрешено пребывать на посту более двух сроков подряд.

Напомним, документ, регламентирующий общие принципы организации публичной власти в регионах, был внесен председателем конституционного комитета СФ Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. 9 ноября Дума одобрила инициативу в первом чтении, а 14 декабря она успешно прошла второе и третье чтения. В Совете Федерации закон одобрили 15 декабря. Его поддержали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.

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