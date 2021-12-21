В Узбекистане захотели объединить киностудии стран СНГ

21 дек в 18:29

Глава агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов предложил создать механизм объединения киностудий стран Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что такая инициатива расширит возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран СНГ творческую и техническую поддержку.

По словам Абдулхаликова, сотрудничество в кинематографической сфере за последние 30 лет пошло на спад, поэтому такое объединение позволит ускорить обмен опытом, расширить возможности и поспособствует выпуску совместных фильмов.

"Нам необходимо разработать непрерывный механизм, а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость" — приводит его слова пресс-служба агентства.