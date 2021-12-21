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В Узбекистане захотели объединить киностудии стран СНГ

В Узбекистане захотели объединить киностудии стран СНГ

Глава агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов предложил создать механизм объединения киностудий стран Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что такая инициатива расширит возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран СНГ творческую и техническую поддержку.

По словам Абдулхаликова, сотрудничество в кинематографической сфере за последние 30 лет пошло на спад, поэтому такое объединение позволит ускорить обмен опытом, расширить возможности и поспособствует выпуску совместных фильмов.

"Нам необходимо разработать непрерывный механизм, а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость" — приводит его слова пресс-служба агентства.

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