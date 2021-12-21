Аксенов констатировал снижение доходов крымчан

21 дек в 20:45

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доходы населения падают. В этой связи будет создана рабочая группа, которая будет предлагать нестандартные решения для улучшения ситуации.

"Необходимо проработать каждое направление, каждую отрасль и создать инструменты, которые позволят повысить эффективность производительности и, как следствие, должны позитивно повлиять на доходы крымчан", - сообщил глава региона.

Также Аксенов отметил, что для улучшения ситуации с доходами населения между Совмином Крыма и республиканскими профсоюзами и объединениями работодателей подписано соглашение, которое будет реализовываться до 2024 года.