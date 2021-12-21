На Кубани назвали регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

21 дек в 20:25

Шесть районов краснодарского края продемонстрировали высокие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, сообщила замминистра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

"На сегодняшний день в крае прививку от COVID-19 получили более 2,7 млн человек. Среди лидеров находятся Крымский район, Тихорецкий, Кавказский, Курганинский, Апшеронский и Крыловской", - перечислила она, отметив, что для достижения коллективного иммунитета необходима высокая активность населения.

В свою очередь первый заместитель губернатора Игорь Галась поручил главам муниципалитетов усилить работу с населением.