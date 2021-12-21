Мясников дал "прогноз" по коронавирусу на будущий год

21 дек в 20:05

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом относительно развития ситуации с распространением коронавируса в России. Так, по его словам жителям России стоит ожидать минимум две волны заболевания: в феврале-апреле и июле-сентябре.

"Максимальное число инфицированных в день, будет колебаться от 50 до 80 тыс человек. При этом показатель заболеваемости на плато между волнами может составить до 20 тыс ежедневно", - говорится в его прогнозе.

В то же время смертность от заболевания упадет до 1% процента, так как вакцинация получит более широкое распространение.