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Мясников дал "прогноз" по коронавирусу на будущий год

Мясников дал &quot;прогноз&quot; по коронавирусу на будущий год

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом относительно развития ситуации с распространением коронавируса в России. Так, по его словам  жителям России стоит ожидать минимум две волны заболевания: в феврале-апреле и июле-сентябре.

"Максимальное число инфицированных в день, будет колебаться от 50 до 80 тыс человек. При этом показатель заболеваемости на плато между волнами может составить до 20 тыс ежедневно", - говорится в его прогнозе.

В то же время смертность от заболевания упадет до 1% процента, так как вакцинация получит более широкое распространение.

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