Жителя Ставрополя осудили за попытку взорвать здание суда

21 дек в 18:16

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставрополя к 11 годам тюрьмы за попытку совершить теракт у Дворца правосудия в краевой столице, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В ходе расследования было установлено, что осужденный вступил в запрещенную в России террористическую организации и готовил взрыв в здании краевого суда на улице Дзержинского, однако сотрудники ФСБ его задержали. С октября 2020 года по август 2021 года в отношении ставропольца было заведено пять уголовных дел.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным по всем статьям и приговорил к 11 годам лишения свободы. Кроме того, он выплатит штраф в размере 100 тыс рублей.