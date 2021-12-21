В Дагестане появится первый в СКФО музей краснокнижной флоры и фауны

21 дек в 19:25

Первый на Северном Кавказе музей, представляющий редкие виды краснокнижной флоры и фауны, откроется в Дербенте в будущем году. Об этом сообщил директор Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Виктор Чесноков.

"Завершен ремонт музея "Природа Прикаспия", входящего в комплекс Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника", - сказал он, пояснив, что это будет единственный на Северном Кавказе музей, представляющий редкие виды краснокнижной флоры и фауны.

Чесноков также отметил, что музей "Природа Прикаспия" начал работу в 1992 году в составе Дербентского государственного музея - заповедника.