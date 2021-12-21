Невинномысск примет традиционную новогоднюю ярмарку

21 дек в 19:15

В Невинномысске 25 декабря с 09 до 15 часов на площади перед ДК "Химиков" развернется традиционная новогодняя ярмарка, сообщил глава города Михаил Миненков.

По его словам, здесь жители и гости города смогут купить свежую молочную и мясную продукцию, овощи, рыбу, сыры, а также кондитерские и хлебобулочные изделия. Кроме того, будет работать елочный базар, где можно будет приобрести ель любого размера, а также новогодние украшения.

"Главной изюминкой ярмарки станет пряничная елка, а гурманов ждет баран на вертеле, поджаренный со специями", - сказал он.