Азербайджан предпочитает "на троих": каковы результаты трехсторонней дипломатии Баку

Стратегическое партнерство и неформальные союзы играют важнейшую роль в определении геополитических реалий Каспийского региона. Здесь было несколько успешных примеров трехсторонних конфигураций, которые помогли распутать сложные узлы, пишет Geopolitical Monitor.

"Треугольники" стали эффективным форматом для реализации экономических и геополитических целей государств. Используя свое геостратегическое положение и природные ресурсы, Азербайджан играет важную роль в развитии многосторонних форматов сотрудничества, способствующих устойчивому миру и процветанию в регионе. Баку зарекомендовал себя как инициатором формирования трехсторонних партнерств, основанных на принципе сбалансированной внешней политики. Соглашения, достигнутые в треугольниках Азербайджан – Грузия - Турция, Азербайджан – Турция - Туркменистан, Азербайджан - Пакистан-Турция и Азербайджан - Армения - Россия, свидетельствуют о перспективах новых возможностей для сотрудничества в ближайшем будущем.

Одним из наиболее успешных примеров трехсторонней дипломатии остается давнее сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Проекты по развитию коммуникаций, разработанные тремя странами, приближали их к западным рынкам. Поддерживая аналогичные устремления в отношении вопросов интеграции и безопасности, страны продемонстрировали достойный пример трехстороннего диалога в сферах взаимодействия, прямых взаимных инвестиций, военного союза и политической поддержки. Трехсторонние военные учения Eternity-2021, и недавние обсуждения таможенных вопросов свидетельствуют об укреплении связей, поскольку в контексте новых геополитических реалий, установившихся после войны в Карабахе, отношения между странами выходят на новый уровень.

Стратегическое партнерство, сложившееся между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией, уходит корнями в 1990-е годы, когда Пакистан стал одним из первых государств, официально признавших независимость Азербайджана после распада Советского Союза. Пакистан продолжил оказывать безоговорочную поддержку Азербайджану и во время Второй Карабахской войны. Отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе "одна нация - два государства", выступили в качестве строительного блока "треугольника", в то время как Турция и Пакистан создали прочную основу для поддержки друг друга в региональных делах. Впоследствии совместные военные учения, проведенные в Баку в сентябре 2020 года, показали, что в регионе сложилась мощная военная конфигурация.

Отношения между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном были более противоречивыми в вопросах, касающихся энергоресурсов. С 1997 года отношения между Азербайджаном и Туркменистаном были нестабильными из-за расхождения интересов по Каспию. Тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, говорил, что "Каспийское море пахнет кровью". Нерешенный спор о правовом статусе Каспийского моря вызвал дипломатическую напряженность, поскольку доступ к морю был крайне важной темой и разногласия по поводу разведки ресурсов оставались до тех пор, пока в 2018 году не была подписана Конвенция о правовом статусе моря.

Время от времени у Азербайджана были проблемы с южным соседом, где проживает значительное количество азербайджанцев. Неравномерно распределенные ресурсы и короткая береговая линия побудили Иран прибегнуть к альтернативным методам и торговаться за свою долю в качестве проигравшей стороны. Разведка ресурсов в Каспийском море и его неопределенный статус сделали дипломатическую напряженность неизбежной, поскольку стороны не могли договориться о границах. Хотя Азербайджан и Иран во время президентства Хасана Рухани установили прагматическое партнерство, отношения ухудшились в связи с незаконным въездом иранских грузовиков в Карабах без разрешения Азербайджана после Второй Карабахской войны.

Региональная напряженность снизилась после подписания после нескольких лет переговоров конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году. Меморандум о взаимопонимании, подписанный Азербайджаном и Туркменистаном в январе 2021 года, разрешил статус этого оспариваемого месторождения. Поскольку месторождение Сардар/Кяпаз было символически переименовано в "Достлуг" ("Дружба"), от двух стран ожидается гораздо более тесное партнерство с высоким экспортным потенциалом. Более того, недавнее недоразумение между Ираном и Азербайджаном было тщательно рассмотрено после звонка, а затем и встречи министров иностранных дел двух стран.

На фоне растущего спроса на газ и роста цен в Европе 15-й саммит глав государств – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принес замечательные результаты с точки зрения развития сотрудничества между государствами, поскольку в его рамках было подписано трехстороннее соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. Туркменистан согласился поставлять от 1,5 до 2 млрд кубометров газа в Иран, который будет поставлять в Азербайджан аналогичный объем газа. Соглашение о своповых поставках газа способствовало улучшению отношений между тремя странами.

В рамках плана ЕС по диверсификации поставок газа Азербайджан увеличил добычу газа для удовлетворения растущего спроса на западных рынках. Импорт газа из Туркменистана имеет для Азербайджана огромное значение, поскольку завершение строительства Южного газового коридора и начало первых поставок газа европейским потребителям требует сбалансированных поставок. Это соглашение обеспечит адекватную и своевременную транспортировку, а также удовлетворит растущий спрос. Ожидается, что в рамках отложенного проекта Транскаспийского трубопровода соглашение о своповых поставках газа будет способствовать укреплению взаимосвязей между прикаспийскими странами и Европой. Соглашение особенно важно для Туркменистана как государства, во многом зависящего от рынков России и Китая. Глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19, не обошли стороной и Туркменистан. Трехстороннее соглашение поможет улучшить неудовлетворительную репутацию страны в плане привлечения инвестиций. Что касается Ирана, для него соглашение - шанс улучшить связи с соседними странами и увеличить вовлеченность в региональную взаимосвязанность. Соглашение принесет пользу и народу Ирана, поскольку после приостановки импорта туркменского газа из-за проблем, связанных с задолженностью, северная и северо-восточная части Ирана столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа.

Соглашение о своповых поставках газа стало одной из основных опор трехсторонней дипломатии Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне. Учитывая существующую инфраструктуру между Ираном и Туркменистаном, а также между Азербайджаном и Ираном, соглашение было заключено без значительных политических и экономических трудностей. Урегулирование одного из самых сложных и долгосрочных конфликтов региона откроет двери для дальнейшего партнерства.

Важную роль играет и договоренность между Азербайджаном, Грузией и Ираном об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. С учетом значительного влияния Турции в регионе ожидается, что страны продолжат обсуждения на альтернативных платформах, как в случае с развивающимся форматом трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция - Туркменистан, направленным на установление прочной связи между Востоком и Западом.