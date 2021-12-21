Москва встала на 10 баллов

21 дек в 18:00

Столичный Дептранс проинформировал о том, что в настоящее время пробки в Москве достигли 10 баллов и в ближайшие часы движение будет также сильно затруднено.

"Автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч", - говорится в сообщении. Уточняется, что дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры.

"Основные затруднения сохраняются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси", - отметили в Дептрансе.