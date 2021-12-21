В Минобороны России поведали о планах по перевооружению армии

21 дек в 18:30

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина о планах по перевооружению армии на 2022 год.

"Приоритетные задачи 2022 года… Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более 1 тыс современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения", - перечислил глава Минобороны.

Он сообщил, что в следующем году также планируется поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Помимо этого, он рассказал, что в 2022 году в состав ВМФ войдут 5 подводных лодок, 11 надводных кораблей, 3 боевых катера, 2 береговых ракетных комплекса и новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" - "Генералиссимус Суворов".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил на сегодняшнем заседании коллегии министерства обороны, что в 2022 году необходимо продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск современным оружием.