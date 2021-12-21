ВОЗ одобрила новую американскую вакцину от СOVID-19

21 дек в 18:04

Американская антикоронавирусная вакцина Nuvaxovid компании Novavax включена в список препаратов для лечения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"ВОЗ опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 275 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявили 10 267 719 случаев заражения.