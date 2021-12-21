В Майкопе столкнулись легковушка с грузовиком

21 дек в 17:39

Пресс-служба МВД Адыгеи сообщила о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как отметили в ведомстве, водитель машины ВАЗ-2112 находился за рулем без водительского удостоверения.

"В 12:30 по московскому времени в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу сообщили об аварии на пересечении улиц Заводкой и Пушкина", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате автоаварии никто не пострадал. Также полиция выяснила, что водителем легковушки оказался 21-летний житель Шовгеновского района, которого лишили прав в апреле 2021 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время по данному факту ГИБДД Майкопа проводится проверка.