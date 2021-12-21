В парламенте Грузии обсуждают за закрытыми дверями отношения с Россией

21 дек в 17:32

В парламенте Грузии за закрытыми дверями проходит обсуждение вопросов, посвященных отношениям Грузии и России. Перед Комитетом по международным отношениям выступают первый заместитель министра иностранных жед Грузии и руководитель правительственной делегации в рамках Женевского формата Лаша Дарсалия и спецпредставитель премьер-министра по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

До начала закрытых дискуссий Зураб Абашидзе поведал об итогах неформального диалога с Россией (Пражский переговорный формат Григорий Карасин - Зураб Абашидзе - прим. ред.), в рамках которого с 2012 года обсуждаются вопросы торговли, транспортного сообщения и культурно-гуманитарных отношений Грузии и РФ.

Одним из достижений Абашидзе назвал возобновление грузинского экспорта в Россию. Он обратил внимание на то, что с 2012 по 2020 год на российский рынок поступило продукции на сумму $2,5 млрд, а за первые 10 месяцев 2021 года товарооборот вырос по сравнению с прошлым годом на 22%.

В то же время спецпредставитель грузинского премьера подчеркнул, что не нужно испытывать никаких иллюзий по поводу этого формата, несмотря на поступательные шаги в торговом, транспортном и гуманитарном секторах, передает "Грузия Online".