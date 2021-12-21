Незаконную передачу земли пресекли в Узбекистане

21 дек в 17:27

В Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях пресекли несколько незаконных продаж земли, сообщает Служба госбезопасности республики.

В поле зрения ведомства оказался работник управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, пытавшийся реализовать 13,7 га плодородной земли в Кибрайском районе за $3,4 млн. Продавец и покупатель были взяты в момент передачи аванса в размере $500 тыс.

В Сырдарьинской области мужчина просил около $70 тыс за свое посредничество в приобретении 20 га земли. После задержания стало известно, что ранее его дважды судили за мошенничество.

"Житель города Гулистана, занимающийся маклерской деятельностью, вступив в сговор с гражданином 1998 года рождения, планировал продажу принадлежащих ему 20 гектаров земли, выделенных для занятия садоводством, животноводством и рыбоводством, за $19 тыс. Они были задержаны при получении 15 тыс в качестве аванса", — сказано в сообщении СГБ.

Помимо этого, был также задержан глава отдела жилищно-коммунального обслуживания одного из районов Самаркандской области, который хотел продать пустующий склад районного медицинского объединения за $10 тыс.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.