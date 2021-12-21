Собянин заявил о необходимости сохранять резерв коек для больных коронавирусом

21 дек в 17:19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, что в других субъектах России необходимо сохранять резерв коек для больных коронавирусом COVID-19.

"Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя "горячий резерв", с учетом того, что мы видим, что "омикрон" очень быстро нарастает", - сказал градоначальник.

Он также отметил, что динамика заболеваемости "омикроном" выше, чем у "дельты" или предыдущих мутаций".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 275 млн, из них более 5,3 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 10 267 719 человек. Справились с болезнью 9 055 199 жителей страны, умерли - 299 249.