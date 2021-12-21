Баку ждет музыкальная "Зимняя сказка"

21 дек в 17:37

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет концерт Qış nağılı ("Зимняя сказка"). Об этом сообщили в филармонии, уточнив, что мероприятие состоятся 28 декабря.

Концертная программа посвящена Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На концерте выступят - кларнетисты Муслим Рзаев и Шамистан Алиев, пианисты Саид Велизаде, Али Велиев, Айтадж Велизаде, Нурана Алиева, Магомед Аллахвердиев, Илузар Ибрагимзаде, Нигяр Гасанли, Инджи Велизаде, скрипачи Хадиджа Гаджилы, Эльмира Дадашова, Тогрул Абдуллаев, исполнительница на альте Шамс Алили, вокалистка Нурай Исмаилова, исполнитель на гармони Сабир Гулиев, флейтистка Масума Алиева.

Кроме того, анонсировано выступление камерного хора Şəmsi Qəmər, в состав которого входят студенты Азербайджанской национальной консерватории.

В программе вечера прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.