Попова: из больниц выписали первых выздоровевших от коронавируса штамма "омикрон"

21 дек в 17:22

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России выписались первые выздоровевшие у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", уже выписаны из стационаров. Всего – 16 человек.

"На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе", - сказала она, передает "Комсомольская правда".

Также она отметила, что санитарные меры, которые используются в России для профилактики коронавируса, остаются эффективными и против штамма "омикрон".