Врач рассказал о том, что не лечится после COVID-19

21 дек в 19:05

У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния – паросмия, сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев, уточнив, что это расстройство не лечится.

"Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", приводит слова собеседника портал Ura.ru.

Медик пояснил, что при таком нарушении пациенты чувствуют неприятные запахи, что бы не нюхали, и никакие лекарства не в состоянии это изменить. В то же время, Акинфиев отметил, что расстройство проходит только спустя определенное время от двух месяцев до полугода.