Водитель иномарки сбил школьников на переходе в Петропавловске

21 дек в 16:55

Иномарка сбила двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в Петропавловске, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Накануне примерно в 14.00 по улице Жумабаева на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Mercedes-Benz совершил наезд на двух подростков 2008 и 2009 годов рождения. С различными травмами они были доставлены в детскую областную больницу.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

В пресс-службе регионального управления здравоохранения отметили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести.