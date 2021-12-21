Путин: ВС России справились со всеми задачами на 2021 год

21 дек в 16:52

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны, что вооруженные силы РФ выполнили все поставленные перед ними на 2021 год задачи.

"Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь - из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", - поведал глава государства.

Помимо этого, Путин отметил действия российских военных в Сирии. "Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - цитирует президента РФ ТАСС.