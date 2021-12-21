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Путин: ВС России справились со всеми задачами на 2021 год

Путин: ВС России справились со всеми задачами на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны, что вооруженные силы РФ выполнили все поставленные перед ними на 2021 год задачи.

"Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь - из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", - поведал глава государства.

Помимо этого, Путин отметил действия российских военных в Сирии. "Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - цитирует президента РФ ТАСС.

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