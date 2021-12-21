Замглавы администрации президента: у 80% россиян нет негатива к другим национальностям

21 дек в 16:40

Подавляющее большинство россиян не испытывают негатива по отношению к представителям других национальностей, такое заявление сделал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета при главе государства по межнациональным отношениям.

"80% россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Тем не менее, это очень чувствительная тема", - цитирует его ТАСС.

Поэтому, считает Магомедов, тем, кто занимается государственной национальной политикой, требуется быть особенно бдительными.

Замглавы администрации президента пояснил, что главное - это квалификация и уровень профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся госнацполитикой. "Это одна из важнейших задач Стратегии государственной национальной политики", - уточнил он, напомнив, что Владимир Путин уже давал соответствующие поручения.

Магомедов обратил особое внимание, что, в рамках ранее данного поручения российского лидера в каждом муниципалитете должен работать ответственный за межнациональные отношения, все, кто занимает эту должность, обязаны пройти соответствующее обучение.

"Кроме того, важно не только обеспечить сферу госнацполитики профессионалами, но и обеспечить развитие компетенций, уменьшив так называемую текучку кадров", - добавил замруководителя администрации президента.