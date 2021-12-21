Собянин надеется на спокойный Новый год

21 дек в 16:30

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает на то, что Новый год пройдет спокойно в плане заболеваемости коронавирусом COVID-19.

"Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно. Тем не менее, у нас по-прежнему действуют ограничения, санитарные требования, ограничения, связанные с QR-кодами для прохода в театры, музеи, культурно-массовые, зрелищные мероприятия", - поведал градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

"Будем мониторить ситуацию совместно с Роспотребнадзором, совместно с оперативным штабом, и принимать своевременные решения", - цитирует Собянина РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 2 007 616 человек. Справились с болезнью 1 840 029 жителей города, умерли - 36 044.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 275 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявлены 10 267 719 случаев заражения.