ВМФ России пополнится двумя атомными подлодками

21 дек в 16:19

Во вторник состоялась торжественная церемония поднятия военно-морских флагов на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", пишет РИА Новости.

Старт церемонии дал российский лидер Владимир Путин. Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, президент наблюдал за ними по видеосвязи.

Путин поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены эти атомные подводные лодки. Он отметил, что вооружение подлодок является "грозной ударной силой" - "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Атомные подлодки в ближайшее время пополнят состав Тихоокеанского флота.

"Севмаш" продолжает стоить подлодки, флот получит еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М". "Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", - заявил президент.