Лавров: попытки силой ввести Грузию в НАТО станут нарушением "красной линии"

21 дек в 16:19

Попытки силой затянуть Грузию в НАТО будут восприняты российской стороной как нарушение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции.

Дипломат уточнил, что в ходе переговоров с главами МИД Южной Осетии и Абхазии не заходила речь о гипотетических сценариях, в том числе связанных с попытками насильно ввести Грузию, причем противореча воле большой части ее народа, в состав Североатлантического альянса.

"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - приводит слова российского министра ТАСС.

Лавров пояснил, что предложения России по гарантиям безопасности, ранее озвученные в контексте общей безопасности во всем Евроатлантическом регионе, демонстрируют, что Москва искренне заинтересована в том, чтобы события не развивались в негативном ключе по сценариям, которые придумывают "некоторые натовские стратеги".