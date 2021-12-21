Шойгу рассказал о возросших возможностях вооруженных сил России

21 дек в 15:56

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, что в 2021 году боевые возможности вооруженных сил страны выросли почти на 13%.

"Все задачи, определенные на 2021 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - цитирует Шойгу РИА Новости.

Он подчеркнул, что реализация всех подписанных контрактов обеспечила поставку более 5 тыс основных образцов вооружения. Исправность боевой техники поддерживалась на уровне 95%.