Все школы Карачаево-Черкесии за год обзаведутся спортивными клубами

21 дек в 16:06

Спортивные клубы создадут до конца следующего года во всех школах Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила пресс-служба главы региона.

В нем говорится, что в данный момент такие клубы действуют в 157 школах республики.

"К концу 2021 года такие клубы будут в 85% школ республики, а к концу 2022 года спортклубы будут в 100% образовательных организаций Карачаево-Черкесии", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Уточняется, что в клубах будут предусмотрены все направления дополнительного образования, так что дети смогут без проблем выбрать сферу деятельности исходя из своих личностных и физических особенностей. Предполагается, что в них можно будет заниматься одним или несколькими видами спорта.

Кроме того, в клубе будут созданы группы болельщиков, разработана символика клуба и спортивная форма с эмблемой и названием клуба.