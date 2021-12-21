Житель Анапы похитил муляжи оружия и деньги из автосалона в Краснодаре

21 дек в 15:54

Уголовное дело о краже вещей из автосалона передано в суд в Краснодаре, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кубани.

Оно было открыто в отношении 36-летнего жителя Анапы по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража".

Выяснено, что обвиняемый с помощью баллонного ключа отжал металлопластиковое окно и забрался в автосалон на улице Российской. "Мужчина открыл сейф и похитил макет автомата Калашникова, макет пистолета Макарова, муляжи двух гранат и денежные средства", - отметили в полиции.

В общей сложности он нанес ущерб на сумму более 6,3 млн рублей. Предметы злоумышленник выкинул, а деньги потратил по своему усмотрению.

На время предварительного следствия подозреваемый был взят под стражу. На данный момент собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.