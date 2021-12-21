Водопровод капитально отремонтировали в трех селах Ставрополья

21 дек в 15:41

Систему водоснабжения капитально отремонтировали в трех населенных пунктах Андроповского округа, такое сообщение распространила пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.

"Капитальный ремонт изношенного участка Курсавского группового водопровода улучшил водоснабжение 2,3 тыс жителей сел Крымгиреевское и Султан, а также хутора Верхний Калаус", - пояснили в ведомстве.

В ходе работ были заменены свыше 6,3 км напорного водовода на село Крымгиреевское, так как большая часть порывов и утечек за последние годы происходила именно на этом участке Курсавского группового водопровода. Проблемы объяснялись долгой эксплуатацией, высокой нагрузкой и расположенными неподалеку высоковольтными линиями электропередачи: блуждающие токи способствуют появлению коррозии стальных труб.

Работы по капитальному ремонту начались в конце лета, они длились всю осень. На сегодняшний день потребители уже получают воду по обновленной магистрали.