Цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000

21 дек в 15:32

Впервые в истории стоимость фьючерсов на газ в Европе преодолела отметку в $2000 за тысячу кубометров. Прежний рекорд был установлен в октябре.

В ходе торгов во вторник отметка в $2000 за 1 тыс куб м ыла впервые превышена в 14.53 мск, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Вскоре стоимость январских фьючерсов по индексу TTF достигла $2004 за 1 тыс кубометров (€171,52 за МВт.ч исходя из текущего обменного курса).

Газ в Европе продолжает дорожать на информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", прогнозам погоды и падении ветрогенерации.

На следующей неделю в Европе ожидается несколько дней сильного холода.

Отметим, в подземных хранилищах Европы на сегодняшний день запас газа составляет 59,57% от их максимальной вместимости - на 16,3% ниже среднего значения за последние пять лет.