"Попросили посмотреть телефон": возможных разбойников задержали в Нальчике

21 дек в 15:13

Правоохранители задержали подозреваемых в разбое в столице Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по КБР.

В четверг 16 декабря примерно в 19.00 в дежурную часть обратился 22-летний житель москвич. Он рассказал, что в этот день к нему обратились двое незнакомых ему людей. Они "попросили посмотреть телефон, который находился у молодого человека в руках, затем, под угрозой применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, забрали сотовый телефон и скрылись", отметили в управлении.

Гость республики понес ущерб на 21,8 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых - ранее судимый 24-летний нальчанин, вскоре был пойман и второй, которым оказался 25-летнйи местный житель. Оба мужчины признались в совершенном.

Открыто уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).