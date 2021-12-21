По итогам 2021 года Турцию посетят свыше 4,6 млн россиян

21 дек в 15:01

По данным АТОР, турпоток в Турцию из России в этом году превысит 4,6 млн человек.

Всего за границей в этом году побывали более 7,5 млн россиян.

"Лидер у нас Турция - это 4 млн 650 тыс. посетивших страну туристов по предварительным подсчетам", - сообщила на пресс-конференции "Итоги туротрасли 2021 года и прогнозы на 2022" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее в АТОР прогнозировали, что Турцию в 2021 голу могут посетить 4,8 млн россиян. Россия остается на первом месте по турпотоку в Турцию в этом году.

В Египет в 2021 году с момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов съездили 680 тыс российских туристов.

Ломидзе напомнила, что в этом году россиянам для отдыха была открыта 21 страна. "Лидеры по спросу 16 стран - Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба, Хорватия, Доминикана, Сербия, Болгария, Венгрия, Мексика, Сейшелы, Таиланд и Шри-Ланка. Страны называются в порядке убывания турпотока в 2021 году", - поделилась она.

В допандемийный 2019 год за границей отдохнули 12,7 млн туристов из России.