Сотни машин скопились на Верхнем Ларсе

Свыше 400 грузовиков и легковушек ждут открытия пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 365 большегрузов и 40 легковых автомобилей", - цитирует его "Интерфакс-Юг".
Напомним, 19 декабря стало известно, что из-за опасной погоды движение всех видов автотранспорта с 19:30 мск было запрещено на участке от Владикавказа до Верхнего Ларса в направлении на выезд из России.
Неблагоприятный прогноз остается в силе и сегодня.
Сотрудники МЧС в районе Верхнего Ларса развернули пункт обогрева, где водители могут погреться, выпить чаю и зарядить гаджеты.