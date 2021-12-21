Сотни машин скопились на Верхнем Ларсе

21 дек в 15:01

Свыше 400 грузовиков и легковушек ждут открытия пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 365 большегрузов и 40 легковых автомобилей", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, 19 декабря стало известно, что из-за опасной погоды движение всех видов автотранспорта с 19:30 мск было запрещено на участке от Владикавказа до Верхнего Ларса в направлении на выезд из России.

Неблагоприятный прогноз остается в силе и сегодня.

Сотрудники МЧС в районе Верхнего Ларса развернули пункт обогрева, где водители могут погреться, выпить чаю и зарядить гаджеты.