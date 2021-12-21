Черчесов рассказал, почему ему не стыдно за сборную России

21 дек в 14:59

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему не стыдно за результаты национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

"Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу", - отметил 58-летний специалист в интервью Чемпионат.com.

"Футболист приходит вот таким (показывает на маленький телефон - прим. ред). А после сборов он такой (показывает на большой телефон). Значит, он хорошо поработал. Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была", - поведал Черчесов.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с наставником 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на Евро-2020.