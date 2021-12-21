Андрей Бакланов: в отношении России Байден выполняет заказ финансовой элиты США

21 дек в 16:00

Хотя в США сейчас началась волна обвинений президента Джозефа Байдена в "пророссийской позиции", в действительности никаких признаков его настроенности на улучшение отношений с Москвой нет, а поведение формального американского лидера объясняется компромиссом между интересами финансовых элит США. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, объективно никаких признаков "пророссийскости" Джозефа Байдена нет.

Напомним, в конце прошлой недели агентство Bloobmerg опубликовало статью, в которой говорится, что внешняя политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении России, не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов. "Демократы позиционировали себя как антироссийские ястребы, и выступали против политики бывшего главы государства Дональда Трампа, которого считали "лакеем" Владимира Путина. Данная политика главы Белого Дома негативно сказывается на внутренней обстановке в государства", - полагают в издании.

В материале обращается внимание на то, что предвыборная кампания демократов частично строилась на "навязчивой идее", что бывший президент страны Дональд Трамп состоит в "сговоре" с Россией. Как отмечается, в связи с этим от Джо Байдена ожидали "более жесткой линии против России", которые глава Белого дома пока не оправдывает. В частности, оппоненты Байдена считают слишком мягкой его политику в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Мы все время судим по словам, по заявлениям - но это не критерий оценки того или иного политического деятеля, поскольку он может говорить как конструктивно, так и деструктивно. Нужно оценивать по конкретным шагам, в особенности в такой острой сфере, как военно-политическая - и там мы видим, что никакого улучшения в отношениях России и США не происходит, наоборот, идет деградация реальной ситуации. Да, есть некоторая надежда, которая выражается в возобновлении диалога по военно-политическим вопросам, но пока этот диалог ни к каким результатам не привел", - сообщил он.

"Хорошо, что у Сергея Рябкова теперь есть возможность встречаться и обсуждать на проблемные вопросы оперативно на высоком уровне, но все еще нет реальных результатов по смещению наших отношений к возобновлению нормального функционирования посольств и решению вопроса о возвращении нашей собственности. Наиболее крупные вопросы не находят решения. По сути, Джозеф Байден просто манипулирует заявлениями, следуя некой средневзвешенной линии финансово-экономических магнатов США. Они по-разному смотрят на связи с Россией, но есть усредненная линия, и президент, который ничего сам не решает, реализует тот социальный заказ, который трудно и противоречиво формируется в США", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Поэтому обвинения в "пророссийскости" используются в США как элемент межклановой внутриполитической борьбы. "Эта борьба не сегодня началась, и она неизбежно будет продолжаться дальше. В межклановой борьбе есть определенные точечные сюжеты, по которым в основном идет работа по взаимному обвинению. Среди таких сюжетов очень важное место занимает Российская Федерация, и маятник обвинений может качаться как в ту, так и в другую сторону. России же необходимо брать за основу действия администрации президента США, среди которых маловато позитивных", - заключил российский дипломат.