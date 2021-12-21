21 дек в 14:24

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость.

"Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны России.

"Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - подчеркнул Путин.